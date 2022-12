Im Hauptbahnhof Karlsruhe wird aktuell wieder vor Taschendieben gewarnt. Mithilfe von Lautsprecherdurchsagen werden Reisende darauf hingewiesen, dass offensichtlich aktuell vermehrt Banden unterwegs sind, die die Vorweihnachtszeit nutzen, um ihrem „Geschäft“ nachzugehen.

„Das ist sicherlich kein Alleinstellungsmerkmal das Karlsruher Hauptbahnhofs“, beruhigt Bahnhofsmanager Hans-Jürgen Vogt. Der Hinweis auf umherziehende Banden kam von der Bundespolizei und gilt für alle größeren Bahnhöfe im Bundesgebiet.

Dass der Hauptbahnhof Karlsruhe eine Sonderstellung einnehme, wird von der Bundespolizei verneint.

Durchsagen zum Schutz vor Taschendieben seien Teil eines ganzen Bündels von Maßnahmen, mit dem man Reisende sensibilisieren will. Die Durchsagen seien auch nicht an bestimmte Anlässe wie Weihnachten gekoppelt, sondern liefen immer wieder mal das ganze Jahr über.

„Gerade vor und rund um Weihnachten sind viele Menschen mit der Bahn unterwegs. Viele mit Päckchen und Gepäck, die Geldbeutel oft gut gefüllt und man hat keine Hände frei“, sind für Vogt die Durchsagen aktuell besonders sinnvoll.

Zumal das Phänomen Taschendiebstahl nicht auf den Hauptbahnhof beschränkt ist, sondern die ganze Innenstädte und die dortigen Weihnachtsmärkte betrifft.

