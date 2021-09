Ludwigshafener Kommissarinnen ermitteln

SWR dreht neuen „Tatort“ in Karlsruhe und in Muggensturm

Eine Buchhandlung in der Karlsruher Innenstadt wird zum Ermittlungsort der „Tatort“-Kommissarinnen aus Ludwigshafen. Außerdem wurde für „Du bist raus“ auch in der Südstadt, in Durlach und in Muggensturm gedreht.