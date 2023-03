Es soll noch einmal das Zeichen des großen Zusammenhalts und der Solidarität untereinander sein: Etwa 2.500 Menschen sind laut Polizei am Mittwochvormittag auf dem Karlsruher Marktplatz zusammengekommen, um ihren Forderungen nach mehr Lohn und besseren Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst Nachdruck zu verleihen. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Warnstreik im Bezirk Mittelbaden-Nordschwarzwald aufgerufen. Arbeitsniederlegungen gibt es von Pforzheim bis nach Baden-Baden.

In Karlsruhe wirkt sich der Arbeitskampf auf unterschiedliche Bereiche des Alltags aus. Wegen des Warnstreiks fahren keine Straßenbahnen in der Stadt, auch die allermeisten Busverbindungen fallen den Arbeitsniederlegungen zum Opfer. Darüber hinaus wird das Städtische Klinikum Karlsruhe wie auch die Vidia-Kliniken bestreikt.

Bäder sind geschlossen, der Müll wird nicht abgeholt

Bereits am Dienstag hatten die Bäderbetriebe der Stadt die Schließung aller Bäder für den Mittwoch angekündigt. Geschlossen sind auch Einrichtungen der Kinderbetreuung in den Ortsverwaltungen sowie der Sozial- und Jugendbehörde, genauso wie Häuser des Stadtjugendausschusses. Auch die Müllabfuhr stellt am Mittwoch die Arbeit ein.

Zeit für die Patientenpflege bleibt kaum noch. Erik Genster, Pfleger am Städtischen Klinikum Karlsruhe

Die Kernforderungen der Gewerkschaft: 10,5 Prozent Lohnsteigerung oder mindestens 500 Euro mehr Gehalt im Monat, darüber hinaus 200 Euro mehr für Auszubildende, Praktikanten oder Werksstudenten. Thorsten Dossow, Verdi-Bezirksgeschäftsführer in Mittelbaden/Nordschwarzwald, betont den Zusammenhalt im öffentlichen Dienst: „Die Beschäftigten stehen hinter den Forderungen.“

Aus dem ganzen Bezirk kommen die Menschen

„Es sind nicht nur die Menschen auf dem Marktplatz, die für bessere Bedingungen streiken. Im gesamten Bezirk sind es weitere 300 bis 400 Menschen, die als Streikposten vor Ort bleiben“, sagt der Gewerkschaftler. Mit 20 Bussen seien die Teilnehmer aus dem ganzen Bezirk nach Karlsruhe gereist – für einige ist es die erste Kundgebung dieser Art.

Mit seinem kleinen Sohn Piet ist Erik Gensert heute auf dem Marktplatz. Er arbeitet in der Pflege des Städtischen Klinikums: „Seit zwölf Jahren bin ich Krankenpfleger. Die Arbeit ist mit der Zeit, zu der ich mit dem Job begonnen habe, nicht mehr zu vergleichen. Sie ist ungleich arbeitsintensiver. Zeit für die Patientenpflege bleibt kaum noch“, schildert er. Die Probleme seien vielfältig: „Es liegt nicht nur an der Bezahlung. Es fehlt einfach das Personal, auch bei den Ärzten.“

Ohne Verhandlungsfortschritte wird es weitere Streiks geben

500 Euro mehr im Monat oder 10,5 Prozent? „Für viele läuft es auf mindestens 500 Euro mehr auf dem Gehaltszettel raus“, sagt Nikolai Rübin, der zusammen mit 24 weiteren Teilnehmern vom Ettlinger Bauhof am Mittwoch in Karlsruhe ist. Der Lohn sei bei einigen so gering, dass eine Erhöhung um 10,5 Prozent weniger als 500 Euro bedeutete.

Wenn am 27. März in Potsdam die Vertreter von Verdi und den Kommunalen Arbeitgeberverbänden (KAV) zur dritten Verhandlungsrunde zusammenkommen, schaut man auch im Bezirk Mittelbaden/Nordschwarzwald zu. Bezirksgeschäftsführer Thorsten Dossow kündigt ohne Annäherungen am Verhandlungstisch weitere Arbeitsniederlegungen an.