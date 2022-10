Taxifahren in Karlsruhe wird teurer: Neuer Tarif ab 1. November

Taxikunden müssen ab November tiefer in die Tasche greifen. Die Stadt Karlsruhe passt zum 1. November den Taxitarif an. Damit werden Fahrten bis zu 30 Prozent teurer.

„Die Erhöhung war notwendig“, sagt Nadeem Butt, Vorstand der Taxizentrale Karlsruhe. Die gestiegenen Spritpreise und die Erhöhung des Mindestlohns machten diese unumgänglich.

Mit der Erhöhung zeigt sich Butt zufrieden, noch mehr sei den Kunden schwer zu vermitteln. „Schließlich wird doch gerade alles teurer“, so Butt. „Die Leute gucken, wo sie sparen können.“ Bei der aktuellen Tarifanpassung hofft er dennoch auf Verständnis.

Festgelegt wird die Taxitarif-Verordnung von den jeweiligen Kommunen, daran müssen sich die einzelnen Taxiunternehmen halten. Die Verordnung für Karlsruhe tritt gleichzeitig mit der des Landratsamts in Kraft. Damit will die Stadt eine Einheitlichkeit der Taxipreise zur Messe Karlsruhe sicherstellen, da diese auf Rheinstettener Gemarkung liegt.

Taxipreise in Karlsruhe steigen: 3,60 Euro statt 2,80 Euro für die ersten Kilometer

Der Grundtarif für eine Taxifahrt erhöht sich der neuen Verordnung zufolge von 3,50 Euro auf 3,90 Euro. Die ersten zwei Kilometer im Stadtgebiet kosten ab 1. November 3,60 Euro statt wie bisher 2,80 Euro. Jeder weitere gefahrene Kilometer erhöht sich von 1,90 Euro auf 2,50 Euro.

Für eine Fahrt von Durlach zum Europaplatz bedeutet das beispielsweise eine Steigerung von fünf Euro. Kostet die etwa sieben Kilometer lange Fahrt nach dem alten Tarif für einen Taxikunden 18,60 Euro, werden ab dem 1. November 23,60 Euro fällig. Für die rund drei Kilometer lange Strecke vom Europaplatz zum Hauptbahnhof zahlen Kunden nach dem neuen Tarif 13,60 Euro, bislang waren es elf Euro.

Nacht-, Sonn- und Feiertagstarif fallen weg

Bei Fahrten zur Messe Karlsruhe erhöht sich der Grundtarif ebenfalls auf 3,90 Euro. Pro gefahrenem Kilometer müssen Taxi-Kunden 2,60 Euro zahlen, bislang waren es 2,30 Euro.

Zudem wurde der Zeittarif angepasst, der dann greift, wenn das Taxi länger steht oder etwa bei einem Stau nur langsam fahren kann. Für das Karlsruher Stadtgebiet erhöht sich der Preis von 32 Euro pro Stunde auf 39 Euro. Bei Fahrten zur Messe liegt der Zeittarif künftig statt bei 32 bei 36 Euro. Nacht-, Sonn- und Feiertagstarif fallen mit der neuen Taxi-Verordnung weg.

Die Taxibranche hatte in den vergangenen Jahren auch wegen der Pandemie zu kämpfen. „Die Corona-Zeit war sehr schwierig“, sagt Nadeem Butt von der Taxizentrale Karlsruhe. Ohne Rücklagen habe man sich nicht auf dem Markt halten können.

Uber hat keine Pläne für Karlsruhe

Von der Fahrtenvermittlung des Unternehmens Uber droht den Karlsruher Taxifahrern unterdessen keine Konkurrenz. Das Unternehmen ist kürzlich in Mannheim an den Start gegangen. In der Quadratestadt kann man sich seither via App eine Fahrt mit professionellen Mietwagenfahrern oder Taxis vermitteln lassen. Für Karlsruhe sei das Angebot nicht geplant, teilt das Unternehmen auf Nachfrage mit.

Zwar sei Karlsruhe als drittgrößte Stadt Baden-Württembergs grundsätzlich attraktiv. Um seine Dienste in einer Stadt anbieten zu können, benötige Uber aber Partner vor Ort. Diese habe man in Karlsruhe derzeit nicht.