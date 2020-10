Technischer Blackout in der Leitstelle bremst Bahnen in Karlsruhe und Umgebung aus

Eine technische Panne in der zentralen Leitstelle der Verkehrsbetriebe Karlsruhe am Dienstagmorgen von 5 bis 8 Uhr hat viele Bahnpendler Zeit und Nerven gekostet. Sie saßen in Stadtbahnen fest, die auf Strecken in Karlsruhe und der Region still standen. Den Tag über gab es weitere Fahrtausfälle und Verspätungen.

Ein Stromausfall in der zentralen Leitstelle für die Stadt- und Straßenbahnen in Karlsruhe und der Region am frühen Dienstagmorgen hat den Bahnverkehr zwischen 5 und 8 Uhr teilweise lahmgelegt und dafür gesorgt, dass viele Pendler zu spät ans Ziel kamen.

Notstromversorgung streikte auch

Zwar gibt es für die Leitstelle in der Gerwigstraße eine Notstromversorgung. Doch diese streikte nach mehreren falschen Signalen, sich ein- und abzuschalten, teilen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) mit. Experten suchen nun die Ursache der Störung. Ab etwa 8 Uhr lief der Betrieb in der Leitstelle wieder.

Der Ausfall des Systems um 4.40 Uhr hatte laut VBK zwischen 5 und 8 Uhr „eine sehr große Zahl an Fahrtausfällen und Verspätungen im gesamten Netz der AVG und der VBK“ zur Folge. Auch nach 8 Uhr fielen Bahnen aus oder kamen verspätet.

Einige Probleme dauerten den Tag über an

Zudem gab es lange erhebliche Probleme mit Infotafeln an den Haltestellen und mit Durchsagen. Auch diese Fahrgastinformationen werden zentral aus der Leitstelle gesteuert. Der Kundenservice war ebenfalls über mehrere Stunden telefonisch nicht erreichbar.

Unmittelbar gegriffen habe das Notfallkonzept für die Mitarbeiter der Leitstelle, von der aus die Schienenfahrzeuge der VBK und der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) gesteuert werden, berichten die VBK. Die Mitarbeiter hätten nach dem Systemausfall um 4.40 Uhr umgehend ihre Not-Bedienstelle am Mühlburger Tor bezogen. Von dort aus konnten sie 20 Minuten später, ab 5 Uhr, über Funk mit den Fahrern der Bahnen auf der Strecke kommunizieren.

In der Stadt steuern Bahnführer auf Sicht

Im Stadtgebiet wurde der Betrieb die gesamte Zeit über aufrechterhalten, so die Verkehrsbetriebe. Die Außenanlagen hätten eigene Stromkreise. Zudem fahren die Fahrzeuglenker in der Innenstadt laut VBK auf Sicht und stellen Weichen notfalls von Hand. Das sei allerdings nicht nötig geworden.

Weitaus gravierender waren die Folgen des Blackouts in der Leitstelle für die Züge der AVG. Deren System funktioniert nicht autark wie im Stadtgebiet, erklären die VBK. Aus Sicherheitsgründen würden Stellwerke außerhalb Karlsruhes dauerhaft überwacht.

Bis zu 60 Minuten Zwangspause

Bis die Notbedienplätze in Eppingen, Pforzheim-Brötzingen, Gernsbach, Ubstadt und Ettlingen besetzt waren, wurden Bahnen auf der Strecke am nächsten Signal mit Rotlicht gestoppt. Die Fahrerinnen und Fahrer hielten per Mobiltelefon mit der Leitstelle Kontakt. Die einzelnen Strecken wurden sukzessive wieder in Betrieb genommen. Die längste Zwangspause dauerte etwa eine Stunde.

Ascan Egerer, der technische Geschäftsführer von VBK und AVG, bedauerte die Wartezeiten und Unannehmlichkeiten für die betroffenen Fahrgäste, betonte am Mittag aber auch: „Der Systemausfall heute Morgen hat gezeigt, dass unser Notfallkonzept mit den Notbedienplätzen sehr gut funktioniert.“

Unfall an Bahnübergang bei offener Schranke

Auch Störungen an mehreren Bahnübergängen im AVG-Netz standen im Zusammenhang mit der Großstörung in der Leitstelle. Zahlreiche Polizeistreifen kontrollierten Bahnübergänge und sicherten sie gegebenenfalls zeitweise. In Linkenheim in der Grenzstraße kollidierte um 6.50 Uhr eine von Hochstetten kommende Stadtbahn mit einem Kleinbus.

Zwei Menschen in dem Kleinbus wurden dabei laut Polizei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Bahnschranken nicht geschlossen und kein Rotlicht angezeigt. Ob dies im Zusammenhang mit dem Ausfall der zentralen Leitstelle steht, wird noch geprüft.

Eine Sperrung auf der Bahnlinie S2 bis gegen 12 Uhr schränkte den Bahnverkehr zusätzlich ein. Nahe dem Stutenseer Stadtteil Blankenloch war gegen 7 Uhr eine Bahn entgleist.