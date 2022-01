Kirchenglocken läuten aus Solidarität

Teilnehmer der Karlsruher Blaulicht-Demo richten klare Worte an Querdenker

Rund 500 Mitarbeitende des Gesundheitswesens haben am Samstagabend mit einer Blaulichtkette entlang der Kaiserstraße auf angespannte Situation in Pflegeheimen und Krankenhäusern aufmerksam gemacht. Bei den Passanten kam die Aktion gut an.