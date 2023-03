Die Theaterwelt hat er geprägt, die Tierwelt schätzt er sehr: Claus Peymann, 85-jähriger Altmeister der Bühnenkunst, hatte in einem BNN-Interview vom Karlsruher Zoo geschwärmt. Dies führte bei seinem Besuch in Karlsruhe zu einem Treffen mit Zoodirektor Matthias Reinschmidt.

Ein Interview unserer Redaktion brachte eine besondere Leidenschaft des bedeutenden Theaterregisseurs Claus Peymann für den Karlsruher Zoo ans Licht.

Im Vorfeld seines aktuellen Besuchs in Karlsruhe, wo er an diesem Donnerstag ab 19 Uhr bei einer Veranstaltung im ZKM auf dem Podium sitzen wird, hatte Peymann verraten, er mache in Karlsruhe „auf der Durchreise immer gern Station, weil es die einzige Stadt ist, wo man vom Bahnhof rüber zum Zoo gehen kann“.

Das Interview hat auch im Zoo für Aufmerksamkeit gesorgt. Und so kam es dazu, dass Peymann sich bei seinem jüngsten Besuch mit Zoodirektor Matthias Reinschmidt traf.

Hierbei habe sich Peymann bereit erklärt, bei einem kommenden Besuch die Ehrenpatenschaft für ein Zootier zu übernehmen, teilte der Zoo mit.

„Wenn ich damit helfen kann, den Fokus auf eine bedrohte Art zu legen, mache ich das sehr gerne“, so Peymann laut der Mitteilung.

Zoodirektor Reinschmidt überreichte Ehrenkarte

Ein Anreiz für einen weiteren Besuch ist bereits geschaffen: Peymann hatte im Interview damit kokettiert, bei Bedarf als Theaterleiter in Karlsruhe aushelfen zu können, „wenn ich eine Dauerkarte für den Zoo kriege“. Reinschmidt habe Peymann bei dem Treffen eine Ehrenkarte für den Zoo überreicht, so die Mitteilung des Zoos.

„Für uns als Zoo ist es immer sehr schön, wenn sich bekannte Menschen aus allen möglichen Bereichen für den Zoo interessieren und ihre Popularität nutzen, um den Artenschutz voranzubringen“, betonte Reinschmidt.

nächsten Besuch sei dann eine persönliche Führung des Zoodirektors für den 85-jährigen Theatermacher vorgesehen.

Peymann ist immer noch aktiv als Theaterregisseur, war bis 2017 Intendant, künstlerischer Leiter, Geschäftsführer und Alleingesellschafter des Berliner Ensembles. Zuvor leitete er in seiner langen Karriere unter anderem das Schauspiel Stuttgart, das Schauspielhaus Bochum, das Burgtheater in Wien und prägte die deutschsprachige Theaterlandschaft über Jahrzehnte hinweg.