Tiere eingesperrt? Karlsruher Taubenverein wehrt sich gegen Kritik

Sylvia Bitsch sorgt sich um die Karlsruher Stadttauben – im Speziellen um einen Schwarm aus der Waldstadt. „Diese Tiere wurden eingefangen und eineinhalb Jahre in einem Schlag in der Blumenstraße eingesperrt“, lautet der Vorwurf der Stuttgarter Tierschützerin, die mit einigen Karlsruher Taubenfreunden in Kontakt steht. Sie selbst ist in einem Stuttgarter Verein engagiert.

Das Vorgehen des Vereins „Stadttaubenkonzept Karlsruhe“ ist ihrer Meinung nach tierschutzwidrig und nicht mit dem sogenannten „Augsburger Modell“ vereinbar.

Der Karlsruher Taubenschutzverein wehrt sich gegen die Kritik. Man habe den Bürgerverein in der Waldstadt unterstützt, um die Taubenpopulation in dem Stadtteil in den Griff zu bekommen, sagt der Vorsitzende Dieter Götz-Dumbeck.