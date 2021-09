Aufbruch und Ankunft in der Region

Tiere auf Wanderschaft: Der lange Weg zum Überleben

Sie sind wieder unterwegs: Millionen Zugvögel haben die Region verlassen oder steuern sie nun an. Auch viele weitere Tierarten ziehen und nehmen dabei immense Anstrengungen auf sich. Was treibt sie an, wie finden sie sich zurecht, und wer braucht Hilfe?