Häufig Trennung auf Zeit

Bei der Suche nach einer Unterkunft für Geflüchtete mit Haustier in Karlsruhe gibt es Hoffnung

Sie sind gemeinsam geflüchtet und müssen sich dann häufig wieder trennen: Flüchtlinge aus der Ukraine und ihre Tiere. In Flüchtlingsunterkünften sind Katze, Hund und Co verboten – in Privatunterkünften sind die Vierbeiner aber hin und wieder willkommen.