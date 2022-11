Am 12. und 13. November verwandeln 190 Aussteller, Verbände und Vereine alle vier Hallen in der Messe Karlsruhe in eine große Informations- und Erlebnisplattform rund um die Themenbereiche Hund und Katze.

Welche Hunderasse hat die Nase vorn? Welche Rassekatze besticht durch Charme und Schönheit? Welche Eigenschaften soll ein Familienhund mitbringen? Wie funktioniert katzengerechtes Wohnen?

Antworten zu ihren Fragen rund um Hund und Katze finden Tierliebhaber auf der Haustiermesse „Tierisch gut“ in der Messe Karlsruhe.

Am 12. und 13. November verwandeln 190 Aussteller, Verbände und Vereine alle vier Hallen in eine große Informations- und Erlebnisplattform rund um die Themenbereiche Hund und Katze.

Rund 5.000 Hunden aus 250 Rassen werden von einer internationalen Jury bewertet

Sie präsentieren Produkte rund um Futter- und Pflegemittel, Dienstleistungen, Accessoires, Zubehör und Geschenkartikel. Die Veranstalter rechnen mit 25.000 Besuchern mit rund 7.000 Hunden. Dabei müssen Hundebesitzer nachweisen, dass ihr Hund gegen Tollwut geimpft ist.

Zum Kern der Messe zählen die 78. und 79. Internationale Rassehunde-Ausstellung des Landesverbandes Baden-Württemberg für Hundewesen. Dessen Vorsitzender, Ulrich Reidenbach, sprach vor der Presse von rund 5.000 Hunden aus 250 Rassen, die von einer internationalen Jury bewertet werden.

Die Sieger werden jeweils ab 15 Uhr im Ehrenring der dm-Arena vorgestellt. Diesmal wird es auch wieder einen Mischlingshunde-Wettbewerb geben. Reidenbach freut sich auf Züchter und Halter aus ganz Europa. Er sieht die Aufgabe seines Verbandes darin, Hundehalter und solche, die es werden wollen, umfassend zu informieren.

70 Prozent der vierbeinigen Freunde leben in Familien.

„Hunde spielen eine ganz große Rolle in der Gesellschaft“, sagte er. 70 Prozent der vierbeinigen Freunde leben in Familien. Mit der Hundehaltung werde pro Jahr rund 5,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Zudem werden nach seinen Angaben durch Hunde rund 120.000 Arbeitsplätze gesichert.

Jetzt den Newsletter für Karlsruhe, Ettlingen und die Hardt abonnieren. Wie geht es weiter mit dem Verkehr und den Baustellen in Karlsruhe? Was wird aus der Wohnungsnot und der Sicherheit in der Innenstadt? Was ist los in der Stadt und was bewegt ihre Bewohner?

Die wichtigsten Infos für Karlsruhe, Ettlingen und die Hardt und exklusive Hintergrundberichte: Das liefert der kostenlose BNN-Newsletter jeden Abend direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden.

Der Fiskus dürfe sich über Hundesteuereinnahmen von etwa 250 bis 260 Millionen Euro freuen. Nicht zu vergessen, dass das Deutsche Gesundheitswesen durch Hundehalten alljährlich rund 2,2 Milliarden Euro einspart, so Ulrich Reidenbach.

Kinder können ihre Katze präsentieren

Auch die Schönheit der Katzen spielt auf der Messe eine besondere Rolle. 300 teils seltene Exemplare können auf der Edelkatzenausstellung des Ersten Deutscher Edelkatzenzüchter-Verbandes (DEKZV) bestaunt werden. Der Verband feiert seinen 100. Geburtstag mit zahlreichen Angeboten.

Für Kinder gibt es die Möglichkeit, am Junior Richten teilzunehmen. Dabei präsentieren sie ihre Katze vor einer Richterin. Zudem gibt eine Sonderschau „100 Jahre Zeitgeschichte des DEKZV“ Aufschluss über Veränderungen. Darunter sind laut Dietmar Sagurski, Vorsitzender des Edelkatzenzüchter-Verbandes, auch handgeschriebene Zuchtbücher.

Sonderflächen wie „Katzengerechtes Wohnen“, „Katzenhaltung- und verhalten“ sowie „Katzenfütterung“ bieten viel Wissenswertes. In den Zeiten der Pandemie hätten sich sehr viele Menschen einen Samtpföter zugelegt.

Segnungsgottesdienst für Mensch und Tier

Eine Neuheit auf der Haustiermesse ist der „Segnungsgottesdienst für Mensch und Tier“ ein Projekt der ökumenischen Citykirchenarbeit „Fächersegen“ aus Karlsruhe, an beiden Tagen in der Aktionshalle. Programme wie Dog Dancing, Longieren und Tricktraining-Live-Vorführungen sind im Ehrenring in der Halle eins zu bewundern. Hier gibt auch die Rettungshundestaffel des Enzkreises einen Einblick in ihre Arbeit.

Für großes Interesse dürften auch die Blindenführhunde-Vorführungen sorgen. Neu in diesem Jahr ist ferner das Informationsforum Hundeerziehung in Halle eins. Hier zeigen Experten Tipps und Tricks rund um einen Tierarztbesuch sowie Grundgehorsamsübungen und Trainings für zuhause.

Zudem können Besucher dort mehr über den Einsatz von Therapiebegleithunden erfahren. Ein weiteres Thema auf der Haustiermesse ist das Reisen mit dem treuen Begleiter.