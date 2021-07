Ein Hund mit einem Schlaganfall, eine Katze mit Nierenversagen oder ein verletztes Eichhörnchen – in solchen Fällen ist der Tierrettungsdienst „Union für das Leben“ (UNA) zur Stelle. Seit 14 Jahren ist UNA schon in der Region aktiv, seit einigen Wochen gibt es nun auch eine eigene Stadtwache in der Karlsruher Nordstadt, auf dem Gelände von „Nelly’s Futterkiste“ in der New-York-Straße.

„70 Prozent unserer Einsätze sind Haustiernotfälle, zumeist Hunde oder Katzen“, sagt Rettungsdienstleiter Uwe Lässig. In diesem Jahr sind die Tierretter im Stadt- und Landkreis schon rund 2.100 Einsätze gefahren. „Wir werden wohl auf 4.000 Einsätze dieses Jahr zusteuern“, schätzt Lässig.

In Karlsruhe seien tagsüber zwei Fahrzeuge im Einsatz, in der Nacht eines. Im Landkreis sind die Tierretter mit insgesamt sieben Fahrzeugen unterwegs.