Glamour und Business

Karlsruhe ist weiblich: Preise für mutige Gründerinnen in der Digitalwirtschaft

Es gibt sie, die Frauen in der Digitalwirtschaft. Gründerinnen und Gestalterinnen in Unternehmen, Politik und Gesellschaft, die die Digitalisierung vorantreiben und nachhaltig prägen. In Karlsruhe wurden sie aufgezeichnet