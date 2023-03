In Erinnerungen an Freddie Mercury schwelgen, klassischen Klängen aus der Feder Max Regers lauschen, zu später Stunde durch die Bibliothek stöbern? An diesem Wochenende ist all das und noch mehr auf den Bühnen und in den Bibliotheken der Region möglich.

Zwei mehrtägige Konzert-Events, ein Tribute- und ein Mitsing-Konzert stehen dieses Wochenende auf dem Bühnenprogramm in der Region.

Doch auch für große und kleine Theaterliebhaber sowie Bücherfans gibt es viel zu erleben.

Wir stellen die interessantesten Veranstaltungen vor.

Nachts in der Bibliothek

In der öffentlichen Bibliothek findet jede und jeder unabhängig von Herkunft oder Einkommen Zugang zu Informationen, freiem Internet, Büchern, Spielen, kurzum: zu neuen Welten. Die Nacht der Bibliotheken eröffnet diese Welten an vielen Orten in der Region am Freitag, 17. März.

So gibt es etwa in der Gemeindebibliothek Bad Schönborn, Huttenstraße 13, ab 23 Uhr „Black stories“ zu enträtseln. In Baden-Baden stehen in der Stadtbibliothek, Luisenstraße 34, von 18 bis 23 Uhr unter anderem Brettspiele, Bauen mit Legosteinen und Edgar Allan Poe auf dem Programm.

Die Stadtbibliothek Bruchsal, Am Alten Schloss, hat bis 23 Uhr geöffnet und bietet unter anderem Yoga-Reisen für Kinder und Erwachsene und Lesezeichen-Drucken mit dem Lasercutter an. In Ettlingen locken in der Stadtbibliothek, Obere Zwingergasse 12, von 18 bis 22 Uhr unter anderem Minilesungen im „Autormat“ mit Schriftsteller Jochen Weeber und eine Schreibwerkstatt. In der Pforzheimer Stadtbibliothek, Deimlingstraße 12, gibt es herkömmliche und „lebende Bücher“ zu entdecken, und zwar bis Mitternacht.

Weitere teilnehmende Bibliotheken sind in Bretten, Forst, Iffezheim, Oberhausen-Rheinhausen, Pfinztal und Waghäusel. Teilweise wird um Anmeldung gebeten. Infos unter nachtderbibliotheken.de

Jazz-Größen kommen nach Baden-Baden

Das Konzert am Samstag ist bereits ausverkauft. Doch Jazz-Fans, die bislang kein Ticket für die 15. Ausgabe von Mr. M’s Jazz Club im Kurhaus Baden-Baden haben, können durchaus noch Karten für das mehrtägige Festival ergattern.

Tickets gibt es für diesen Donnerstag, 16. März, an dem die brasilianische Sängerin Paula Morelenbaum, die Jazzmusikerin Ida Sand aus Schweden und der deutsche Trompeter Joo Kraus auftreten. Und für diesen Freitag, 17. März, an dem die kanadische Sängerin Laila Biali sowie aus Deutschland der Trompeter Matthias Schriefl und die Soulstimme Stefan Gwildis auf der Bühne stehen.

Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Gastgeber ist Sänger Marc Marshall. Tickets und weitere Infos unter Telefon (07221) 275233 und www.badenbadenevents.de.

Derniere von „Wunder geschehen“

Ein Musical mit viel Spielwitz: Das Badische Staatstheater in Karlsruhe zeigt am Freitag, 17. März, zum letzten Mal „Wunder geschehen“. Das Stück spielt in einer Fabrik, deren Arbeiter ausgebeutet wurden und die deshalb aufbegehrten.

Der 14-jährige Hubert macht in der „Fabrik ohne Chef“ ein Schülerpraktikum. Was er dort erlebt, erfahren die Besucher des Hauses am Hermann-Levi-Platz 1 ab 19.30 Uhr.

Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.staatstheater.karlsruhe.de und Telefon (0721) 933333.

Queen-Tribute-Band rockt in Pforzheim

„We are the Champions“, „Bohemian Rhapsody“ – wer hat die Songs nicht im Ohr? Fast wie vom Original sind sie diesen Freitag in Pforzheim zu hören. Im Congress Centrum, Am Waisenhausplatz 1 bis 3, tritt eine Queen-Tribute-Band auf.

Ab 20 Uhr schlüpfen die Musiker in die Rollen von Freddie Mercury und seiner Bandkollegen. Infos und Tickets gibt es unter www.congresscentrum-pforzheim.de

Theater Baden-Baden lädt Familien zu Aktionstag ein

Kinder für das Theater zu begeistern, das soll auch dieses Jahr mit Hilfe des „Welttags des Theaters für junges Publikum“ gelingen. Das Theater Baden-Baden beteiligt sich an der Aktion und lädt am Sonntag, 19. März, von 11 bis 17 Uhr in das Haus am Goetheplatz 1 ein.

Die jungen Besucher (drei bis zwölf Jahre) erwartet ein buntes Programm mit Workshops, Ritter-Turnier-Spektakel und natürlich Aufführungen. Sie können sich etwa um 14 Uhr „Die Drachenhüterin“ ansehen und um 17 Uhr „Don Quijote“ – das Stück kostet als einziger Programmpunkt Eintritt. Weitere Infos gibt es unter www.theater-baden-baden.de.

Mitsing-Show im Karlsruher Konzerthaus

Wer gerne singt und Lieder aus Filmen wie „Die Schöne und das Biest“ oder die „Eiskönigin“ mag, ist vermutlich beim „Magical Singalong“ gut aufgehoben. Bei der Veranstaltung im Karlsruher Konzerthaus, Festplatz 9, singt das Publikum mit. Und zwar an zwei Tagen: am Samstag, 18. März, um 19 Uhr und am Sonntag, 19. März, um 14 Uhr.

Weitere Infos und Tickets finden Interessierte unter www.messe-karlsruhe.de.

Zwei Konzerte in Karlsruhe zum Geburtstag von Max Reger

Orgel- und Chormusik erklingen zum 150. Geburtstag des Komponisten Max Reger dieses Wochenende zweimal in Karlsruhe. In der Christuskirche, Kaiserallee 2, gibt es am Samstag, 18. März, um 19.30 Uhr ein großes Chor- und Orgelkonzert mit dem Kammerchor der Christuskirche und Vox Quadrata aus Mannheim unter der Leitung von Tristan Meister und Peter Gortner. Weitere Infos unter www.christuskirche-musik.de.

Ein Orgelkonzert mit Werken von Bach, Hindemith und natürlich Reger spielt Patrick Fritz-Benzing in der Katholischen Stadtkirche St. Stephan, Erbprinzenstraße 16. Das Konzert findet am Sonntag, 19. März, um 17 Uhr statt. Infos auch unter maxreger.info.