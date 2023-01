In den Museen der Region gibt es momentan etliche Sonderausstellungen. Und dies zu ganz unterschiedlichen Themen. Der Besuch lohnt sich. Was wo zu sehen ist. Eine Auswahl.

Was vom 6. bis 8. Januar los ist

Die Wetteraussichten für die nächsten Tage klingen nicht allzu verlockend. Warum also nicht das lange Wochenende für den Besuch eines Museums nutzen?

In etlichen Häuser finden Sonderausstellungen statt. Das Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) organisiert zudem einen Aktionstag.

Die BNN stellen eine Auswahl der Schauen in der Region vor.

Tag der offenen Tür im Karlsruher ZKM

Einen Ort zu schaffen, an dem sich Kunst, Medien und Technologie gegenseitig befruchten – das war die Idee, die vor knapp 24 Jahren zur Gründung des ZKM führte. Ob dies gelungen ist, davon können sich Interessierte am Freitag, 6. Januar, ein Bild machen. Das Haus in der Lorenzstraße 19 in Karlsruhe lädt zu einem Tag der offenen Tür ein.

Besucher erwartet ein buntes Programm. Geplant sind zahlreiche Führungen sowie Lesungen, Workshops und Künstlergespräche. Die Gäste des Hauses haben zum Beispiel die Gelegenheit, einen Blick in das Labor für antiquierte Videosysteme sowie in das ZKM-Archiv zu werfen. Und bei einem „Artist Talk“ erfahren sie, wie sich der Krieg in der Ukraine auf das Schaffen der Künstler des Landes auswirkt.

Die Veranstaltung dauert von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weiter Informationen gibt es online unter www.zkm.de.

Naturkundemuseum Karlsruhe folgt den Sinnen

Ohne unsere Sinne könnten weder wir noch Tiere und Pflanzen existieren. Alle Lebewesen brauchen sie zur Orientierung, Partnerwahl, Kommunikation und Nahrungssuche. Wie aber gelingt es uns, zu hören? Oder dem Tiger, mit den Schnurrhaaren zu tasten?

Das Naturkundemuseum Karlsruhe widmet sich in der Ausstellung „Von Sinnen“ den Meisterleistungen in puncto Wahrnehmung. Dabei lässt das Haus seine Besucher natürlich die eigenen Sinne einsetzen: Neben Schaubildern und Modellen gibt es zahlreiche Hör-, Riech- und Taststationen sowie Texte in Brailleschrift.

Das Museum in der Erbprinzenstraße 13 öffnet an diesem langen Wochenende täglich von 10 bis 18 Uhr. Familien können sich am Sonntag um 11 Uhr einer Führung anschließen.

Weitere Infos unter von-sinnen.com und Telefon (0721) 1752111. Wer es jetzt nicht schafft: Die Ausstellung geht bis 10. September.

Modelleisenbahnen rollen durch das Bruchsaler Schloss

Keineswegs nur für Kinder: Der „Faszination Modelleisenbahn“ erliegen vor allem auch Männer. Klein und Groß können momentan in den Sonderausstellungsräumen des Schlosses Bruchsal verschiedene Minizüge bestaunen.

Die Karlsruher Modellbahn- und Eisenbahnfreunde lassen dort Loks samt Wagen durch eine Miniaturwelt rollen. Die Bahnen fahren durch Städte und Dörfer sowie über Land.

Die Ausstellung ist bis 10. April zu sehen – diesen Freitag, Samstag und Sonntag täglich von 10 bis 17 Uhr. Infos unter Telefon (07251) 742661 und www.schloss-bruchsal.de.

Bunte Unterwasserwelt im Gasometer Pforzheim

Die Schau begeistert seit Ende 2018 ihre Besucher. Am 12. März aber ist nun Schluss. Wer das Korallenriff-Panorama im Pforzheimer Gasometer noch sehen will, sollte also nicht mehr zu lange warten. Am Dreikönigstag sowie diesen Samstag und Sonntag öffnet der ehemalige Gasbehälter im Hohwiesenweg 6 täglich von 10 bis 18 Uhr.

Das 360-Grad-Bild entführt seine Betrachter vor die Ostküste Australiens. Sie tauchen hinab zum Great Barrier Reef und damit in eine einzigartige, jedoch bedrohte Unterwasserwelt. Der Klimawandel setzt dem größten Korallenriff der Erde heftig zu. Das riesige Bild von Yadegar Asisi lässt über das Ökosystem mit seinen bunten Korallen und Meerestieren staunen.

Weitere Infos gibt es unter Telefon (07231) 7760997 und online unter www.gasometer-pforzheim.de.

Roboter plaudern im Museum Frieder Burda in Baden-Baden über Kunst

Die Künstlerin Louisa Clement stand für die drei Gummipuppen Modell. Nun sitzen ihre Roboter-Abbilder im Museum Frieder Burda und beantworten Fragen. Denn das Haus in Baden-Baden wagt Ungewöhnliches: Es bringt Meisterwerke seiner Sammlung und künstliche Intelligenz zusammen. Besucher können somit nicht nur Bilder – zum Beispiel von Andy Warhol – betrachten, sondern auch mit Puppen über Kunst plaudern.

„Transformers“ heißt das Experiment, das bis Ende April läuft und an diesem langen Wochenende täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen ist. Teil der Ausstellung ist auch eine computeranimierte Roboter-Maus.

Mehr unter Telefon (07221) 398980 und www.museum-frieder-burda.de.

Jubiläumsschau und Collagen in Rastatt in der Städtischen Galerie Fruchthalle

„Viele finden gut, was ich mache“ lautet der Titel der aktuellen Ausstellung in Rastatts Städtischer Galerie Fruchthalle. Er bezieht sich auf eine Collage von Myriam Holme, die gemeinsam mit weiteren 20 Collagen der Künstlerin in der Kaiserstraße 48 gezeigt wird. Zudem sind bildhauerische Arbeiten der gebürtigen Mannheimerin zu sehen.

Die Schau dauert bis 1. Mai, wie auch die Ausstellung zum 30-jährigen Bestehen der Städtischen Galerie. Das Museum wurde 1993 eingeweiht und befindet sich in einer ehemaligen Frucht- und Mehlhalle. Anlässlich des Geburtstags stellt es seine Sammlung vor und gibt Einblick in die Kunst in Baden nach 1945.

Die Öffnungszeiten: Diesen Freitag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr, diesen Samstag von 12 bis 17 Uhr. Weitere Infos unter Telefon (07222) 9728411 und www.rastatt.de.