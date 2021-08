Kundgebung vor Kamuna

Tödliche EU-Grenzen: „Seebrücke Karlsruhe“ fordert bei Kunstaktion sichere Fluchtwege

Gegen das Sterben an Europas Außengrenzen und für eine funktionierende Seenotrettung haben sich am Samstagabend in Karlsruhe Aktivisten der „Seebrücke“-Bewegung ausgesprochen.