Zu einem Tötungsdelikt ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kurz vor Mitternacht in der Karlsruher Innenstadt gekommen.

Wie der Sprecher des Karlsruher Polizeipräsidiums, Ralf Minet, am Samstagmorgen auf Nachfrage erklärte, ist ein Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen worden.

Zum Opfer der Gewalttat könne er noch nichts sagen, man sei in Kontakt mit der Staatsanwaltschaft. Er gehe davon aus, dass der Tatverdächtige noch an diesem Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werde, so Minet.

Dieser Artikel wird aktualisiert.