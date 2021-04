Tollhaus öffnet neues Angebot für Artisten: Proberaum und Schlafstätten in Minihäusern

Karlsruhe hat als erste Stadt in Süddeutschland eine Zirkusresidenz. Betrieben wird sie von der Kultureinrichtung Tollhaus. In einer früheren Werkstatt können sich Artisten für einige Wochen einmieten und dort trainieren, aber auch schlafen.

Das Karlsruher Tollhaus hat Zuwachs bekommen: Ebenfalls auf dem Gelände des Alten Schlachthofs betreibt die Kultureinrichtung jetzt eine Zirkusresidenz.

Es ist das erste Angebot dieser Art in Süddeutschland. Und es lockt bereits zahlreiche Artisten an.

Bis in den Herbst hinein liegen Buchungen für das einstige Werkstatt-Gebäude in der Nähe der Alten Hackerei vor. Künstler mieten sich wochenweise ein, trainieren und schlafen auch in den Räumen.