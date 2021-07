Wie Gäste die Nacht im Karlsruher Club Topsy Turvy schildern

Es ist 22.30 Uhr am Abend des 2. Juli, als Uwe Matyschik an der Tür des Topsy Turvy in der Hirschstraße aufschlägt. Er zückt seinen Impfausweis, der Türsteher winkt ab.

„Nicht nötig“, sagt er gemäß den zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Regeln. Dann verweist er auf den Kontaktbogen, den jeder Gast ausfülle müsse, erinnert sich Matyschik.

Der Stammgast greift zum Stift, gibt aber die Nummer seiner Mutter an, weil er seine eigene Handynummer nicht auswendig weiß. Anschließend geht er rein. Für ihn beginnt ein Abend, den wohl keiner der über 100 Gäste und erst recht nicht Betreiber Volker Hasch so schnell vergessen werden.