Wenn es zuhause nicht mehr geht, bringt der Staat Heranwachsende im Heim unter. Der respektvolle Umgang mit queeren Jugendlichen scheitert aber oft schon an einer Nasszelle. In Karlsruhe geht man jetzt neue Wege.

Manchmal scheitert Gleichberechtigung an einer Nasszelle. An Dusche und WC. Müssen Kinder oder Jugendliche aus ihren Familien herausgenommen und von jetzt auf gleich vom Staat in Obhut genommen werden, gibt es Angebote für Mädchen und Jungen – und die Frage, wo jene gut aufgehoben sind, die sich in der Kategorie divers verorten.

Karlsruhe gibt darauf eine Antwort: Die Heimstiftung hat eine Gruppe eingerichtet, in der Transgender und andere Heranwachsende unterkommen, die sich im „queeren“ Feld ansiedeln.

„Haus Noah“ ist die Gruppe überschrieben. Und sie wurde nur aufgrund der baulichen Gegebenheiten möglich: Da in den meisten Einrichtungen Gemeinschaftsbäder genutzt werden, bleiben die Geschlechter den gesetzlichen Vorgaben zufolge streng getrennt – basierend auf der bei der Geburt erfolgten Definition als männlich oder weiblich. Die Rede ist dabei von Schutzräumen.