Rocco Trunz wurde am 10. März vor 35 Jahren in Karlsruhe geboren, wuchs auf in Kandel in der Pfalz und ist wieder in Karlsruhe zu Hause, seit er 2003 seine Ausbildung bei den städtischen Bäderbetrieben begann. Seit Eröffnung des Europabads sind ihm unzählige Badegäste begegnet, seit 2011 ist er Schwimmmeister.

Im Oktober 2020 übernahm Trunz die Leitung des Campingplatzes Durlach. Bis Mitte 2020 ging er als Melanie Trunz durchs Leben, fühlte sich aber schon immer als Mann. Im vergangenen Jahr entschied er sich, auch offiziell seinen Vornamen zu ändern, sich im Personenstandregister als Mann eintragen zu lassen und sich auch körperlich einer Anpassung zu unterziehen.

Mit unserem Redaktionsmitglied Kirsten Etzold sprach Rocco Trunz über seinen Schritt in ein neues Leben.