Gründungsvater der India Summer Days

Stadt Karlsruhe trauert um Guru Balaji També

In seiner Heimat Indien wurde er als Guru verehrt, in Karlsruhe hatte er großen Anteil am Erfolg der India Summer Days: Balaji També ist am Dienstag nach kurzer Krankheit mit 81 Jahren in einem Krankenhaus im indischen Pune gestorben.