Nachhaltige Geschenkidee: Verschenke einen Baum mit Treedom!

Die Idee des Unternehmens: Verschenke einen Baum! Und so geht’s: Per Mausklick kaufen Sie einen Baum, zum Beispiel einen Kakaobaum. Ein Bauer wird den Baum auf seinem Land (Kolumbien, Kenia usw.) pflanzen. Ihr Baum wird fotografiert, geolokalisiert und verfügt über eine Webseite, auf der Sie den Verlauf des Projekts verfolgen können, an dem der Baum beteiligt ist.

Sie möchten heute das beste Hightech-Geschenk des Jahres gewinnen? Dann haben wir hier genau das Richtige für Sie!

Wir leben in einer Zeit, in der technischer Fortschritt so schnell passiert, dass man kaum Schritt halten kann. Höher, schneller, weiter. Wir sind so sehr damit beschäftigt, auf dem neuesten Stand zu sein, dass wir manchmal vergessen, was schon da ist.

Wir wollen auf der Erde noch lange leben

Blicken wir gemeinsam auf eine Technologie, so außergewöhnlich, dass sie häufig vergessen wird. Es geht um die Technologie der Bäume – und um zwei Gewissheiten.

Die erste ist die Gewissheit, dass dieser Planet immer noch der Ort ist, an dem wir leben wollen. Das klingt trivial, ist aber weniger selbstverständlich, als man glaubt. Die zweite Gewissheit ist, dass bei aller Faszination für neuesten Hightech keine Technologie so fortschrittlich ist wie die der Bäume. Denn sie ist es, die uns das Leben ermöglicht.

Technologie, die Leben schafft

Denken wir einen Moment darüber nach: Bäume verwenden eine Technologie, die in der Lage ist, Sonnenenergie zu nutzen und in Nahrung umzuwandeln – im Wesentlichen die Kohlenhydrate Zucker und Stärke. Alles auf natürlicher Basis. Das alleine wäre schon beeindruckend genug, oder?

Pflanzen ermöglichen Photosynthese

Das ist aber noch nicht alles. Viel wichtiger ist das “Abfallprodukt” dieses chemischen Prozesses, ein nicht ganz unwichtiges Element: Sauerstoff. Denn ganz nebenbei ermöglichen Bäume uns und vielen anderen Spezies das Leben auf diesem Planeten. Sie haben die Welt erschaffen, so wie wir sie kennen. Und tun das jeden Tag wieder, seit über 2,7 Milliarden Jahren.

Der Prozess, von dem wir sprechen, nennt sich Chlorophyll-Photosynthese. Ein Begriff, den man möglicherweise schon einmal als Kind gehört hat, aber sind wir mal ehrlich: Im Alltag beschäftigt uns das alles nicht. Das sollte es aber.

Bäume sind echte Alleskönner

Keine virtuelle Realität, keine App, kein Netzwerk kann mit dieser natürlichen Technologie mithalten. Vielleicht ist sie sogar zu natürlich? So sehr, dass wir sie für selbstverständlich halten und als etwas ganz Normales betrachten.

Dabei hängt von dieser Technologie viel mehr ab, als wir glauben. Bäume sichern nicht nur das Leben wie es ist, sie sind es auch, die uns eine Zukunft ermöglichen. Wir wollen auf diesem Planeten leben. Dazu brauchen wir die Hilfe der Bäume. Denn neben der Photosynthese haben Bäume nämlich eine ganze Reihe anderer fortschrittlichen Technologien.

Die wichtigste wäre die Speicherung von CO2. Doch es geht noch weiter. Von der Reinigung des Grundwassers über die Verbesserung der Bodenqualität bis hin zur Produktion von Früchten. Ihr seht: Bäume sind wahre Multitalente.

Hightech-Geschenk zu Weihnachten

Deshalb will Treedom so viele wie möglich davon pflanzen. Nicht einfach irgendwie, sondern auf die richtige Art und Weise. Doch das schaffen sie nicht alleine – Sie können uns dabei unterstützen.

Dieses Weihnachten haben Sie nicht nur die Chance, selbst einen Baum zu pflanzen. Sie können ihn auch verschenken. Nutzen Sie diese Gelegenheit und machen Sie nicht irgendein Geschenk, sondern das unglaublichste Hightech-Geschenk, das man sich vorstellen kann: Verschenken Sie einen Baum! Wie? Ganz einfach, mit nur einem Mausklick.

Jede Spezies hat besondere Eigenschaften

Treedom stellt die natürlichen Technologie der Bäume in den Mittelpunkt. Das Tolle daran: Jede Spezies hat ihre ganz eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten.

Finden Sie gemeinsam mit Treedom heraus, wozu Bäume in der Lage sind und wie Sie sie ganz einfach an verschenken können. Machen Sie dieses Weihnachten ein unvergessliches Geschenk – für Ihre Liebsten und für den Planeten. Entdecken Sie jetzt die Bäume von Treedom.