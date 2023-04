Mehr als 400 Fahrzeuge waren für die große Oldtimer-Präsentation am Karlsruher Schloss angemeldet. Doch Tribut an Carl Benz wird am Sonntag nicht stattfinden.

Schlechte Nachrichten für Oldtimer-Fans: Tribut an Carl Benz findet am Sonntag, 23. April, nicht statt. Organisator Arnt Bokemüller sagt die Veranstaltung inklusive Korso wegen der schlechten Wetterprognose ab.

„Ich bin am Boden zerstört“, erklärt er im Gespräch mit dieser Redaktion. Mehr als 400 Fahrzeuge waren für die Schau am Karlsruher Schloss angemeldet. „Doch schon seit Tagen gingen bei mir zahlreiche Absagen ein“, so Bokemüller.

Einige Oldtimer am Karlsruher Schloss

Zusammen mit der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) bemüht sich das Team nun, am Sonntag zumindest einige historische Fahrzeuge am Schloss zu präsentieren. Der Korso ist jedoch definitiv gestrichen.

Das von der KME organisierte Fest der Sinne läuft hingegen wie geplant am Samstag und Sonntag zwischen 11 und 20 Uhr auf den Straßen und Plätzen der Innenstadt. „Wir haben auch am Schlossplatz ein hochwertiges Programm“, betont KME-Chef Martin Wacker. Dort servieren Festwirte an sogenannten Genussinseln Erdbeer- und Spargelgerichte. Zudem gibt es auf der Bühne ein Musikprogramm.

Verkaufsoffener Sonntag in Durlach und in der City

Am Sonntag öffnen in der City und ebenso in Durlach von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte. Auf dem Karlsruher Marktplatz läuft ein Genussmarkt: Dort gibt es an 30 Ständen Spezialitäten aus Baden, Württemberg, der Pfalz und dem Elsass. Kinderprogramm gibt es am Kirchplatz St. Stephan und auf dem Friedrichsplatz. Hinter der Postgalerie ist am Samstag zudem Stoffmarkt.

Der Wetterprognose zufolge soll es am Samstag nicht regnen, am Sonntag könnte es aber nass werden. Bokemüller sagt: „Wie empfindlich die Fahrzeuge sind, liegt ein wenig im Auge des Betrachters.“ Er sehe aber sehr wohl ein Sicherheitsrisiko, wenn die historischen Fahrzeuge im Regen anreisen. „Weder die Scheibenwischer noch die Lichter entsprechen der heutigen Technik.“

Bokemüller erklärt: „Eine solche Veranstaltung lebt von Emotionen. Und wenn ich ohne Publikum einsam auf der Bühne gestanden wäre, hätte ich mich gefühlt wie ein trauriger Clown.“ Viele Oldtimer-Besitzer seien erleichtert gewesen, dass er am Ende die Reißleine gezogen hat. „Und eine Rumpfveranstaltung hätte lächerlich gewirkt.“

Kein Nachholtermin in diesem Jahr

Erstmals fällt Tribut an Carl Benz dem Wetter zum Opfer. Allerdings war der Termin dieses Jahr auch vergleichsweise früh. Er sollte eben parallel zum Fest der Sinne stattfinden.

Dass wir den Termin dieses Jahr nachholen, schließe ich aus. Arnt Bokemüller , Organisator

2022 gab es eine Sonderausgabe auf der Kaiserstraße. Ansonsten findet das Treffen turnusgemäß alle zwei Jahre statt. „Dass wir den Termin dieses Jahr nachholen, schließe ich aus“, sagt Bokemüller. Auch eine Auflage im nächsten Jahr hält er für unrealistisch. Bokemüller hofft indessen, dass sich Karlsruher Unternehmen künftig für das Treffen als Sponsoren engagieren.

Tribut an Carl Benz fand zum ersten Mal im Jahr 1998 statt. Als das Unternehmen zu Daimler-Chrysler wurde, wollte Bokemüller den Namen Benz in den Blick rücken. Immerhin kam der Ingenieur 1844 in Mühlburg zur Welt. „Damals organisierte ich das Ludwigsplatz-Fest mit“, erinnert sich Bokemüller. Dort wurden dann alte Autos gezeigt. „Das war der Urknall.“ Im Jahr danach gab es dann eine Schau auf dem Festplatz.