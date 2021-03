Obwohl die 7-Tage-Inzidenz in Karlsruhe zuletzt deutlich gestiegen war, gibt es laut Gesundheitsamt keine größeren Ausbrüche oder Hotspots in der Stadt. Vielmehr führt die Spur nach Rheinstetten – und zu einem Pflegeheim.

Der größere Corona-Ausbruch im Edeka-Fleischwerk in Rheinstetten lässt auch die Fallzahlen in Karlsruhe steigen. 28 der positiv getesteten Mitarbeiter sind in der Stadt gemeldet und fallen somit in die örtliche Statistik.

Hinzu kommen Infektionen im Pflegeheim „Haus Karlsruher Weg“ in der Nordweststadt: Dort wurden nach Angaben des zuständigen Landratsamts neun Bewohner und vier Mitarbeiter positiv getestet.

Zudem registriere man wieder erste Einzelfälle an Schulen und Kindertageseinrichtungen.

7-Tage-Inzidenz steigt über 50

„Größere Ausbrüche oder Hotspots gibt es aber nicht“, lässt das Gesundheitsamt erklären. Nachdem Karlsruhe bei der 7-Tage-Inzidenz lange unter 50 lag, wurde diese von der Politik gesetzte Marke nun deutlich geknackt.

Der Bilanz zufolge wurden am Mittwoch 32 neue Fälle registriert, am Donnerstag 29, am Freitag 51, am Samstag 29 und am Sonntag 23. Insgesamt überstieg die 7-Tage-Inzidenz zuletzt die des Landkreises Karlsruhe und lag auch über dem Landesschnitt.