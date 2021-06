Wie lang wird die neue Turmbergbahn? Der Ortschaftsrat Durlach spricht durchaus kritisch über die geplante Gestaltung, stellt sich aber uneingeschränkt hinter die Verlängerung der Standseilbahn bis zur Straßenbahn an der B 3.

Das historische Erbe in Durlach ist Dauerthema im Ortschaftsrat des größten Stadtteils Karlsruhes. Den Anstoß geben oft Günther Malisius (FDP), Vorstandsmitglied des Historischen Vereins Durlach mit Freundeskreis Pfinzgaumuseum oder SPD-Fraktionsvorsitzender Jan-Dirk Rausch.

Beide ausgewiesenen Denkmalbewahrer haben jetzt ausgelöst, dass sich der Ortschaftsrat in öffentlicher Sitzung in der Karlsburg erneut klar für die Verlängerung der über 130 Jahre alten Turmbergbahn positioniert hat.

Im Streit um die Erneuerung der Turmbergbahn, der sich auch in Leserbriefen an die BNN niederschlägt und zunehmend erhitzt geführt wird, geht es darum, ob Deutschlands älteste noch fahrende Standseilbahn bis an den Bergfuß verlängert wird.