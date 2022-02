Die Karlsruherin Berta Carrasco Grau ist die erste Kandidatin der „Shopping Queen“-Folgen aus Karlsruhe. Die Folge wird am Montag, 28. Februar, um 15 Uhr auf Vox ausgestrahlt

Ein bisschen hat der 28-jährigen Berta Carrasco Grau der Zufall in die Karten gespielt. Seit vielen Jahren ist die Wahl-Karlsruherin Fan der TV-Show „Shopping Queen“, die auf Vox ausgestrahlt wird und die Woche für Woche Teilnehmerinnen mit 500 Euro Budget auf Einkaufstour schickt.

In der Ausgabe, die ab heute ausgestrahlt wird, kämpft die gebürtige Spanierin nun selbst um die Shopping-Krone.

Die Initiative für die Anmeldung ging aber nicht von Carrasco Grau aus, erzählt sie. Es war ein Freund, der sie anmelden wollte – aber irgendwann mit den Fragen nicht mehr weiterkam.

Zusage zu „Shopping Queen“ kam überraschend

Die 28-Jährige sprang ihm zur Seite, machte den Spaß mit und war sicher, dass ohnehin nichts aus der Bewerbung wird. Doch wenige Tage später kam der erste Anruf der Produktionsgesellschaft.

Es folgten weitere Gespräche und Videos, ehe feststand, dass Carrasco Grau dieses Mal nicht nur auf dem heimischen Sofa dabei ist.

Trotz des Anschubs im Vorfeld – auf die Hilfe des Freundes setzte die Wahl-Karlsruherin während der Dreharbeiten nicht. Sie nahm eine gute Freundin als Begleiterin zum Einkaufen mit.

„Das musste einfach sein. Wir kennen uns schon viele Jahre und sind so unterschiedlich“, erklärt die Carrasco Grau, die im Citypark wohnt und als Marketing-, Community- und Eventmanagerin arbeitet.

In der Vox-Sendung dreht sich dieses Mal alles um Zopfmuster

Besonders vorbereiten konnte sich die Teilnehmerin nicht. „Wir kannten das Motto ja noch nicht.“ Im Kampf um die Karlsruher Shopping-Krone und das Preisgeld musste – oder durfte – sie am ersten Tag losziehen.

„Wir durften lediglich ein paar Läden nennen, in denen wir gern einkaufen.“ Das Motto lautete schließlich „Chic in Strick – kreiere Deinen Look rund um angesagte Zopfmuster.“

Besonders aufregend ist für die Kandidatinnen der erste Tag der Woche. Bevor es losgeht, lernen sich die Kontrahentinnen kennen. Jede hat im Lauf der Woche die Chance, ihr Outfit zum Thema zusammenzushoppen und bekommt dafür von den anderen und Designer Guido Maria Kretschmer Punkte.

Bis zur Drehwoche im November kannte Berta Carrasco Grau keine der anderen vier Teilnehmerinnen. Sie sind aber alle noch in Kontakt und schreiben sich immer, wenn sie ein Zopfmuster in einem Laden sehen.

Der „Shopping Queen“-Bus fiel beim Dreh in Karlsruhe auf

Die Drehtage im November empfand beschreibt die 28-Jährige als sehr spannend und anstrengend –auch wenn sie mit einer Teilnahme bei der ZDF-Show „Küchenschlacht“ etwas TV-Erfahrung hatte. Draußen sei ein Dreh schon etwas anderes.

Der „Shopping Queen“-Bus sei sehr auffällig gewesen, viele in der Stadt hätten ihn erkannt. Carrasco Grau war damit unter anderem am Werderplatz und am Entenfang.

Als die aus Valencia stammende Karlsruherin Designer Guido Maria Kretschmer kennenlernen durfte, war sie sehr nervös. „Ich konnte gar nicht aufhören, zu grinsen“, erinnert sich die Kandidatin an die „krasse Erfahrung“.

„Er ist noch liebevoller als im Fernsehen und erfüllt den Raum mit Liebe.“ Die Sendung schaut sie schon seit 2011, seitdem sie in Deutschland ist. Es sei die erste deutsche Fernsehshow gewesen, die sie kennengelernt habe.

„Shopping Queen“-Teilnehmerin hegt Leidenschaft für Lego

Ob sie sich die Folgen anschauen wird, ist noch nicht ganz sicher. „Das ist schon etwas komisch“, sagt sie. Möglicherweise verfolgen alle Kandidatinnen auch eine Ausgabe gemeinsam. Vielleicht werden darin auch Lego-Werke gezeigt.

Das ist neben dem Kickboxen, Kochen, Backen und Lesen ein großes Hobby von ihr. „Andere puzzeln, ich baue gerne Dinge aus Lego, die zu meiner Wohnung passen“, fasst sie ihre Leidenschaft zusammen.

Die 28-Jährige würde jederzeit wieder an der Sendung teilnehmen. Es sei toll gewesen, einmal hinter die Kulissen zu blicken.

Ob sie die 1.000 Euro Preisgeld bekommt und sich den Traum eines Urlaubs außerhalb von Europa erfüllen kann, darf sie noch nicht verraten. Das wird in der Folge am Freitag aufgelöst.