Im Karlsruher U-Strab-Tunnel wird die Genesis enthüllt

Natürlich ist jeder frei, wo er ein- oder aussteigen will. Der Verein Kunst Karlsruhe Erfahren hat die Kunstwerke in einem alphabetisch gegliederten Plan zusammengefasst. Die Werke zu Feuer und Luft finden sich an beiden Stationsseiten am Durlacher Tor, dann geht es weiter an den Kronenplatz („Schakkan“ und „Die wütende Woge“). Am Marktplatz können Kunstfreunde dann den Südabzweig nehmen. An der Pyramide sind zunächst die Werke namens „Der Aufgang der Sonne“ und „Die Locken einer Frau“ zu sehen. Weiter geht es zum Ettlinger Tor („Die Mauer von Uruk“ und „Belet-ili“). Nächster Stopp ist das Kongresszentrum („Aruru oder die Steppe“ und „Die Brustwehr“). Dann geht es mit der Bahn zurück Richtung Marktplatz mit einer Linie Richtung Westen. Am Marktplatz-Halt Kaiserstraße sind „Die Königswürde“ und „Von schönster Gestalt“ zu sehen, am Europaplatz dann „Die Lehmhalde des Töpfers“, was sich auf die Erde bezieht, sowie „Regen des Überflusses“ mit Bezug zum Wasser. Klar ist: Wer die Werke abfahren will, muss umsteigen und zudem einen Stopp an beiden Haltestellen-Seiten machen.