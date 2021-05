Nach der TV-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ und dem darin vorgestellten Karlsruher Betrugsfall arbeitet die Polizei die eingegangenen Hinweise ab. Ein Unbekannter hatte in einer Bank in der Karlsruher Innenstadt 80.000 Euro erbeutet.

Im Fall des spektakulären Betruges, bei dem ein Unbekannter im zurückliegenden Juli in einer Bank in der Karlsruher Innenstadt 80.000 Euro ergaunert hat, sind nach der TV-Fahndung in der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ laut Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweise „im unteren zweistelligen Bereich“ eingegangen.

5,39 Millionen Menschen schalteten am Mittwochabend zu besten Sendezeit die ZDF-Sendung ein. Das entspricht einem Anteil von 18,2 Prozent der Fernsehzuschauer von diesem Abend.

Gefahndet wird nach einem etwa 55 Jahre alten und etwa 1,85 Meter großen Mann. Er hatte sich als Inhaber eines Kontos ausgegeben, wusste die Kontonummer sowie die Höhe des Guthabens und legitimierte sich mit einem gefälschten Personalausweis, der auf den Namen des Betrugsopfers lautete.

Die Experten des zuständigen Betrugsdezernats sind nun Stück für Stück dabei, die gewonnenen Hinweise abzuarbeiten. Ob unter den telefonischen Hinweisen möglicherweise eine heiße Spur ist, könne noch nicht gesagt werden. Die Hoffnungen richteten sich unter anderem auf die Bilder des Täters, die eine Überwachungskamera in der Bank aufgezeichnet hatte. Darauf ist der Mann auch ohne Gesichtsmaske zu sehen. Er trug eine Brille und möglicherweise eine Perücke, um sich zu tarnen.

Mit derselben Masche wurden auch andere Banken in Süddeutschland ausgeraubt

Auch in anderen Städten wurde – mit derselben Masche wie in Karlsruhe – Geld von fremden Konten abgehoben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Meist wurden Banken in Baden-Württemberg auf diese Weise heimgesucht. Daneben gab es zwei Taten außerhalb des Südwestens: im nordrhein-westfälischen Düren und in Berlin.

Möglicherweise ist nicht nur ein einzelner Betrüger am Werk, sondern eine gut organisierte Bande. Diesen Schluss legen Kamera-Fotos aus den anderen Städten nahe.

Nach Ansicht von Fachleuten könnten die Betrüger auf das sogenannte Darknet zurückgegriffen haben, um an die Kontodaten ihrer Opfer zu kommen. Dort, im öffentlich nicht zugänglichen Teil des Internet, können Insider an entsprechende Informationen kommen, ohne ihre Identität preisgeben zu müssen. Auch der Handel von Waffen und kinderpornografischem Material findet unter anderem im Darknet statt.