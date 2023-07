Um 11 Uhr am Montag beginnt der Verkauf der letzten 3.000 Tickets fürs Eröffnungsspiel. Einige Fans sind deshalb sehr früh aufgestanden.

Sicher eine Karte fürs Spiel des KSC gegen Liverpool bekommen wird Chiara Roth. Die Karlsruher Lehramtsstudentin hat es sich mit drei Kommilitoninnen bereits am Sonntagabend um 21.30 Uhr auf Klappstühlen vor dem Fanshop des KSC am Rondellplatz bequem gemacht. „Es war eine angenehm warme Nacht“, erzählt sie. Gegen 3 oder 4 Uhr morgens habe sich der Platz vor dem Fanshop dann langsam gefüllt.

Für KSC-Spiel gegen Liverpool sind noch rund 3.000 Tickets verfügbar

Um 11 Uhr beginnt am Montag der Verkauf der letzten rund 3.000 Tickets für das Eröffnungsspiel des BBBank Wildpark. Gegen 9 Uhr standen rund 150 Menschen in der Schlange vor dem Fanshop in der Innenstadt, der Kauf der Eintrittskarten ist aber auch über den Online-Ticketshop des KSC möglich.

In den vergangenen Tagen wurden bereits rund 90 Prozent der Eintrittskarten für Heimfans an Dauerkarteninhaber und KSC-Mitglieder verkauft. Wegen der großen Nachfrage ging dabei teilweise der Server für den Ticketverkauf in die Knie.