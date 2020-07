Überraschende Wende für Kinderhaus St. Agnes in Karlsruhe

Seit 2017 ist die Kita übergangsweise im Caritas Waldheim untergebracht. Doch Sanierung oder Neubau des alten Standorts scheiterten 2018 an den Kosten. Seit Ende des vergangenen Jahres steht vermeintlich fest: St. Agnes muss nach Daxlanden umziehen. Ein halbes Jahr später nun die überraschende Wende.

Die räumliche Odyssee des Kinderhauses St. Agnes führt nach Monaten der Unsicherheit doch an den alten Standort in der Sophienstraße zurück. 2017 hatte der Träger, der Caritasverband Karlsruhe, die Kita vorübergehend in sein Waldheim verlegt. Gemeinsam mit Ardensia (ehemals Familienheim) wollte man in der Sophienstraße neu bauen.

Doch die Pläne platzten ebenso wie die Idee eines dauerhaften Umzugs in den Hardtwald. Ende 2019 kündigte die Caritas zum Ärger der Eltern an, dass St. Agnes in zwei Jahren nach Daxlanden verlegt werde. Eine näher an der Innenstadt gelegene Lösung habe man nicht gefunden. Nun brachte ein Führungswechsel bei Ardensia die Wende.

Baugenossenschaft Ardensia sagt die Sanierung zu

Die Baugenossenschaft wird das alte Gebäude der Kita in der Sophienstraße ab Herbst kernsanieren lassen, bestätigt der neue Ardensia-Chef Rüdiger Esslinger. Ursprünglich war die Idee wegen zu hoher Baukosten verworfen worden. Bis Frühjahr 2022 will man mit dem Umbau fertig sein, so Projektleiterin Charlotte Pfaus - mit Platz für 100 Kinder in sechs Ganztagesgruppen, darunter zwei Krippengruppen.

Mit eingeplant sind außerdem Schulungsräume für die Katholische Fachschule für Sozialpädagogik und rund 80 Studentenwohnungen. Für das Kinderhaus kommt die Kehrwende gerade noch zur rechten Zeit. Im Sommer 2022 läuft die verlängerte Ausnahmegenehmigung für das Waldheim aus.

Ich bin sehr dankbar, dass sich die Ardensia ihrer Wurzeln besinnt und sich in den Dienst der Sache stellt Martin Lenz, Sozialbürgermeister

„Ich bin sehr dankbar, dass sich die Ardensia ihrer Wurzeln besinnt und sich in den Dienst der Sache stellt”, sagt Sozialbürgermeister Martin Lenz. „Sie sind damit mehr als über den eigenen Schatten gesprungen.” Noch bis vor wenigen Wochen hatte die Baugenossenschaft erklärt, dass eine wirtschaftliche Sanierung oder ein Neubau in der Sophienstraße nicht möglich seien.

Nach dem Abschied des langjährigen Ardensia-Vorstandsvorsitzenden Michael Veiga kam im Frühjahr allerdings neue Bewegung in das Thema. Die Genossenschaft kam der Caritas beim künftigen Mietpreis deutlich entgegen, die Stadt mischte als Vermittler mit. „Wir haben nur zwei Telefonate gebraucht, um uns einig zu werden”, berichtet Lenz.

Neue Gespräche bringen den Durchbruch

„Vor zwei Jahren war das undenkbar”, sagt Christian Pflaum, der stellvertretende Vorsitzende des Caritasverbandes. Damals war die Lage festgefahren, Gespräche zwischen Träger, Stadt und Ardensia gab es keine mehr - zu weit waren die Vorstellungen voneinander entfernt, Bewegung war nicht zu erkennen.

Jetzt haben sich alle drei zusammengerauft und Zugeständnisse gemacht Christian Pflaum, stellvertretender Vorsitzender Caritasverband Karlsruhe

„Jetzt haben sich alle drei zusammengerauft und Zugeständnisse gemacht”, erklärt Pflaum die überraschende Einigung. „Ein gutes Beispiel dafür, dass man etwas bewegen kann, wenn man sich in der Sache einig ist.”

Für die Kita-Ausbauversprechen der Stadt ist die Sanierungszusage für St. Agnes gleich doppelt gut. Neben dem Erhalt der 100 innerstädtischen Kita-Plätze will die Caritas auch am Ausweichstandort festhalten. In Daxlanden sollen 50 weitere Betreuungsplätze entstehen, bestätigt Pflaum. „Wir stehen zu unserem Wort und übernehmen St. Barbara zum 1. Januar 2021 und richten dort drei Krippengruppen und eine Kitagruppe ein.”

Eltern und Mitarbeiter sind erleichtert

Die Eltern der Kinder in St. Agnes haben die gute Nachricht am Donnerstag erhalten. „Das freut uns natürlich unheimlich”, sagt die Elternbeiratsvorsitzende Astrid Pahle. Gemeinsam mit anderen hatte sie für den Verbleib im Waldheim gekämpft, mehrere Briefe geschrieben und ein Gespräch im Rathaus geführt. Letztlich erfolglos, Naturschutz-Vorgaben stehen einer dauerhaften Ansiedlung im Wald entgegen.

„Wir verabschieden uns mit Wehmut vom Waldheim, aber die Rückkehr in die Sophienstraße ist eine schöne Überraschung. Nach Daxlanden mitzugehen, wäre für die wenigsten Familien möglich gewesen.”

Auch bei den Mitarbeitern hat die Nachricht von der Rückkehr in die Sophienstraße für große Erleichterung gesorgt, berichtet Christian Pflaum. „Es ist ganz wichtig für die Eltern und Erzieher, dass wir ihnen nun Planungssicherheit geben können.”