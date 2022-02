Veranstaltung im Karlsruher Tollhaus

Uigurin Gulbahar Haitiwaji gibt schockierende Einblicke in Chinas Reich der Finsternis

Gulbahar Haitiwaji berichtet in einem neuen Buch vom alltäglichen Horror in den Umerziehungslagern von Xinjiang. Die Uigurin hatte bei einer Veranstaltung im Karlsruher „Tollhaus“ zu politischem Boykott der Olympischen Spiele in China aufgerufen.