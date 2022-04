In manchen Bereichen ist es schlichtweg zu früh für eine Abschätzung. Wie sich der Zustrom beispielsweise auf Angebote der Kindertagesbetreuung, der Jugendhilfe, auf Sprachkurse, Schulen oder Gesundheitsversorgung und Impfangebote auswirkt, wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen. In der städtischen Vorlage ist all das als „nicht absehbar“ oder „nicht bezifferbar“ gekennzeichnet.