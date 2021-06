Die Kriegsstraße ist im Karlsruher Citybereich seit Jahren eine Großbaustelle. Direkt angrenzend laufen die Sanierung des Staatstheaters und ein Hotel-Neubau. An der Ecke Brauerstraße sollen jetzt 100 neue Mietwohnungen entstehen.

An der Kriegsstraße

Der Plan klingt ambitioniert: Innerhalb von nicht einmal zwölf Monaten will Investor Kirill Burzew in einem Gebäudekomplex an der Ecke Kriegsstraße/Brauerstraße rund 100 neue Mietwohnungen schaffen.

Bis zum Herbst 2020 war in den teilweise schon früher als Wohnungen konzipierten Räumen das Labor Volkmann untergebracht. Derzeit stehen die Gebäude komplett leer.

Vor wenigen Tagen übernahm Burzew das Areal von einer Tochterfirma der Baugenossenschaft Ardensia (ehemals Familienheim). Im September soll die Rückumwandlung zu Wohnraum beginnen.