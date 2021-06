Wie Nachbarn die neue Stille im Quartier der alten Hauptfeuerwache in Karlsruhe empfinden

„Es ist acht Uhr“ - dafür müssen Nachbarn der alten Hauptfeuerwache in der Karlsruher Ritterstraße jetzt selbst auf die Uhr schauen. Wie Anwohner die neue Stille nach dem Wegzug der Feuerwehr empfinden.

Nach dem Umzug in Richtung Oststadt

Es ist Ruhe eingekehrt im Quartier. „Schrecklich“, findet das Claudia Wedekind: „Die Feuerwehr hat doch dazu gehört.“ Doch die Einsatzbefehle, sie schallen seit kurzem durch die neue Hauptwache in der Oststadt. Am alten Standort zwischen Ritter- und Renckstraße: Stille.

Keine sonore Frauenstimme mehr, die morgens stets verkündet hat: „Es ist acht Uhr.“ Spätestens dann wusste Anwohnerin Tamara Lander: „Jetzt muss ich aufstehen.“ Sie hätte es nie gedacht, „aber das fehlt mir wirklich“, sagt sie und lacht.

Und Lander ist da nicht die einzige. „Die freundliche Zeitansage am Morgen, die vermisse ich“, sagt eine Nachbarin.

Es war total traurig. Es war so eine tolle Nachbarschaft. Claudia Wedekind, Anwohnerin aus der Renckstraße

Kein Gong mehr, der die Einsatzdurchsagen einläutete. Die Anwohner haben dann schon mal genau gewusst, wo es hinging und was der Grund für den Einsatz war.

Beim letzten Gong vor einem Monat standen nicht nur Claudia Wedekind und ihr Mann auf dem Balkon. „Time to say Goodbye“ legten die Feuerwehrleute auf. „Ich habe echt geheult“, sagt die 64 Jahre alte Kinderkrankenschwester: „Es war total traurig. Es war so eine tolle Nachbarschaft.“

Nun blickt sie auf einen großen Garten und den jetzt unbewohnten Teich. Auch die Fische sind ausgezogen. Der Brunnen abgeschaltet. „Vogelgezwitscher, das Plätschern des Brunnens: Im Sommer hat man sich wie in einer Oase gefühlt. Nicht, als ob man mitten in der Stadt wohnt“, sagt Lander, die seit rund 15 Jahren in der Renckstraße wohnt.

Der Feuerwehrmann, der sich um den Teich gekümmert hatte, schnitt für Wedekind stets auch die Birke so, „dass ich den perfekten Blick hatte“. Sie ist sich sicher: Die Feuerwehrleute vermissen den Garten schon jetzt, „der ist halt einfach traumhaft“. Im Sommer saßen die Männer dort schon mal beim Grillen. Kaum war das Fleisch drauf, ertönte der Gong, „auch das kam vor“, erinnert sich Lander.

Was die Enkelin beim Besuch in der Renckstraße lernte? „Tatütata“

Seit 1926 hatte die Feuerwehr ihren Hauptstandort an der Ritterstraße, seit 30 Jahren waren die Wedekinds eine ihrer direkten Nachbarn. Das erste Wort, dass die Enkelin bei ihnen gelernt hat, war „Tatütata“. Wobei Rücksicht genommen wurde, betont Wedekind, gerade nachts hätten sie die Signalhörner nicht schon im Hof angemacht. „Die sind immer erst rausgefahren“, ergänzt Lander.

Der Gong ertönte natürlich oft, Tag wie Nacht. „Aber das hat uns nie gestört“, sagt Wedekind. „Die Kinder fanden das schon immer spannend, wenn regelmäßig die Durchsagen kamen und das Martinshorn zu hören war. Aber man gewöhnt sich schnell an die neue Ruhe“, sagt ein anderer Anwohner.

Die Durchsagen gehörten dazu, „das war ein Geräusch, dass das Gehirn automatisch ausgefiltert hat“, meint Tamara Lander, „das hat man nie als störend empfunden.“ Außerdem sei der Gedanke auch irgendwie tröstlich gewesen, die Feuerwehr direkt vor der Tür zu haben. Im Fall des Falles habe das ja Vorteile.

Gebäude soll zum „Haus des Bevölkerungsschutzes“ werden

Jetzt bleibt es erst einmal ruhig im grünen Innenbereich zwischen Ritter-, Mathy-, Renck- und August-Dürr-Straße. Nach der Sanierung des Gebäudes soll ein „Haus des Bevölkerungsschutzes“ entstehen, mit Räumen für mehrere Institutionen, die in diesem Bereich tätig sind, wie die zuständige Fächer GmbH mitteilt.

Ein Teil der Fläche soll als Rettungswache genutzt werden, „insbesondere jedoch sind Flächen für die Unterbringung von Fahrzeugen und Materialien des Katastrophenschutzes, Schulungsräume für Ehrenamtliche sowie Büro- und Lagerflächen geplant“, teilt die städtische Gesellschaft weiter mit. Derzeit laufen noch Gespräche mit möglichen Nachnutzern. Im Sommer solle das Projekt den Gremien des Gemeinderats vorgestellt werden.

Und ab Dezember wird es zunächst noch mal etwas ruhiger: Die Schienen in der Mathystraße werden dann nicht mehr im Regelbetrieb befahren – die Linie 5 fährt künftig über die Kriegsstraße.