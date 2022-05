Unbekannte Täter brechen in zwei Wohnungen in Karlsruhe-Daxlanden ein

Gleich zwei Einbrüche hat es in der Nacht auf Samstag in Karlsruhe-Daxlanden gegeben. Die bislang unbekannten Täter entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in zwei Wohnungen in Karlsruhe-Daxlanden eingebrochen. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro, teilte die Polizei mit. Die Wohnungen befinden sich in den Straßen Dornröschenweg und Kleiner Anger.

Schmuck, Bargeld und einige Schachteln Zigaretten nahmen die bislang unbekannten Täter im Dornröschenweg mit. Zwischen 18.30 und 22.30 Uhr hebelten sie die Balkontür der Wohnung im Erdgeschoss auf und durchwühlten die Räume.

In der Straße Kleiner Anger drangen die Täter ebenfalls über die Balkontür in eine Erdgeschosswohnung ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die bislang Unbekannten hier lediglich Bargeld. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.