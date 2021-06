Tatverdächtige bekannt

Unbekannte attackieren Männer in der Karlsruhe Günther-Klotz-Anlage

In der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag drei junge Männer scheinbar grundlos angegriffen. Zwei der Opfer konnten fliehen, der dritte Mann wurde mit Schlägen und Tritten an der Flucht gehindert.