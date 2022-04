Unbekannte brechen in Cateringunternehmen in Karlsruhe-Knielingen ein

Einbrecher haben in der Nacht auf Donnerstag ein Cateringunternehmen in Knielingen durchwühlt. Die unbekannten Täter entwendeten mehrere technische Geräte.

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwochabend um 19.40 Uhr und Donnerstagmorgen um 5.30 Uhr in ein Cateringunternehmen in der Unteren Straße in Knielingen eingebrochen. Wie die Polizei bekannt gab, verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zum Gebäude.

Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Mit einem schwarzen iPad mini und einem blauen JBL-Bluetooth Lautsprecher flüchteten die Täter unerkannt. Der geschätzte Gesamtschaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro.