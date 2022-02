Unbekannte brechen in Karlsruhe Fahrzeuge auf und stehlen Laptops

Den Laptop über Nacht im Auto lassen ist selten eine gute Idee. Das zeigte sich einmal mehr in Karlsruhe, wo zwei Diebe Autoscheiben einschlugen, um an die darin gelagerte Elektronik zu gelangen.

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag im Karlsruher Stadtgebiet zwei geparkte Autos aufgebrochen und jeweils einen Laptop erbeutet. Nach Angaben der Polizei schlugen die Diebe in der Ettlinger Straße und in der Werthmannstraße zu.

Zunächst brachen sie die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein und stahlen anschließend die Laptops, die auf den Rücksitzen der Autos lagen. Den genauen Schaden kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern.

Die Polizei Karlsruhe weist in diesem Zusammenhang besonders darauf hin, Wertgegenstände nicht im Auto zurückzulassen.