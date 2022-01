Unbekannte brechen in Karlsruhe in Corona-Teststation ein und klauen 2.000 Schnelltests

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in eine Corona-Teststation in der Karlsruher Schützenstraße eingebrochen und haben über 2.000 Schnelltests gestohlen.

Eine aufgehebelte Tür, geklaute Schnelltests und ein Gesamtschaden von 4.000 Euro sind das Ergebnis eines Einbruchs in eine Corona-Teststation in der Schützenstraße in der Karlsruher Südstadt.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung mitteilte, haben bislang unbekannte Einbrecher im Zeitraum zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.20 Uhr, die Eingangstür zu der Teststation aufgebrochen und über 2.000 Antigen-Schnelltests geklaut.

Ähnliche Vorgehensweisen konnten bei bereits vergangenen Einbrüchen in der Ettlinger Straße und am Gottesauer Platz festgestellt werden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, wird derzeit von der Polizei geprüft.