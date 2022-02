Unbekannte brechen in Karlsruher Bürokomplex ein

Unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Büro im Technologiepark in Karlsruhe eingebrochen und haben Bargeld sowie eine Kreditkarte entwendet. Die Einbrecher flüchteten anschließend unerkannt.

Am Wochenende sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Bürokomplex in der Karlsruher Oststadt eingedrungen. Im Zeitraum von Samstag 12 Uhr und Montag 8 Uhr verschafften sich die Einbrecher Zutritt zum Büro im Technologiepark in der Haid-und-Neu-Straße, teilte die Polizei mit.

Im Inneren öffneten sie Schränke und Schubladen und nahmen aufgefundenes Bargeld sowie eine Kreditkarte an sich. Im Anschluss ergriffen die Täter mit Beute in bislang unbekannter Höhe die Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.