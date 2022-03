Unbekannte brechen in zwei Karlsruher Bäckereien ein

Zwei Einbrüche in Karlsruher Bäckereien haben in der Nacht zum Freitag die Polizei in Atem gehalten. Nach Angaben der Polizei drangen unbekannte Täter zwischen 20 und 4.15 Uhr in eine Bäckerei in der Straße „Am alten Bahnhof“ im Stadtteil Neureut ein.

Sie traten die Terrassentür gewaltsam ein und durchsuchten anschließend die Innenräume nach Bargeld. Sie erbeuteten unter anderem eine Trinkgeldkasse.

Womöglich waren es die selben Täter, die auch zwischen 20 und 4.30 Uhr in eine Bäckerei am Ostendorfplatz im Stadtteil Rüppurr einbrachen. Neben Bargeld nahmen die Einbrecher hier mehrere Leergutcoupons mit.