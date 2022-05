Unbekannte gehen an Bahnhaltestelle in Karlsruhe auf zwei Brüder los

Schon in der fahrenden Bahn kam es zu einem kleinen Konflikt, der schließlich an einer Haltestelle eskalierte und mit zwei Verletzten endete.

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag zwei junge Männer an der Straßenbahnhaltestelle „Mühlburger Tor“ in Karlsruhe angegriffen. Nach Angaben der Polizei wurden die 21- und 23-jährigen Brüder bereits in der Straßenbahn von unbekannten Männern angerempelt.

Als die beteiligten Personen alle gemeinsam gegen 0.25 Uhr an der Haltestelle ausstiegen, wollten die Brüder die Rempler zur Rede stellen. In dem Moment gingen fünf bis sechs Unbekannte auf sie los und verletzten sie.

Nach Angaben der Brüder waren die Angreifer zwischen 18 und 20 Jahren alt. Einer der Täter trug einen blauen Kapuzenpullover, ein weiterer eine gelbe Jacke.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer (07 21) 6 66 36 11 in Verbindung zu setzen.