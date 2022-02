Unbekannte gehen in Karlsruhe auf zwei junge Männer los

Zwei unbekannte Angreifer haben am frühen Freitagmorgen in Karlsruhe zwei junge Männer am Karlsruher Stephanplatz attackiert. Wie die Polizei mitteilte, sprachen die Täter ihre späteren Opfer, 17 und 21 Jahre alt, auf der Amalienstraße an.

Sie provozierten die beiden, sodass das Gespräch immer mehr zu einem Streit wurde. Dieser eskalierte schließlich und die Angreifer gingen mit Faustschlägen und Tritten auf ihre Opfer los. Als der 17-Jährige fliehen wollte, verfolgten sie ihn sogar noch eine Weile.

Nach der Tat flüchteten die beiden Angreifer in Richtung Karlstraße. Die beiden Geschädigten waren stark alkoholisiert und konnten daher nur eine sehr ungenaue Beschreibung der Täter liefern.

Eine Fahndung verlief zunächst erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.