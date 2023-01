Unbekannte klauen bei vier Einbrüchen in Karlsruhe Schmuck und Bargeld

Einbrecher haben sich am Wochenende in Karlsruhe Zutritt zu mehreren Häusern verschafft. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisgebern.

Mehrere Unbekannte sind am Wochenende in Wohnhäuser im Karlsruher Stadtgebiet eingebrochen. Dabei klauten sie Schmuck und Bargeld, wie die Polizei mitteilte.

Der erste Einbruch erfolgte zwischen 17.10 Uhr und 19.45 Uhr in der Knielinger Schulstraße. Dort hebelten die Einbrecher die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses auf. Aus einem aufgebrochenen Tresor nahmen die Unbekannten Bargeld und Schmuck an sich. Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist noch unbekannt.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag in der Nordstadt. Hier verschafften sich die Einbrecher über den Balkon Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Von-Beck-Straße. Die Diebe erbeuteten nach ersten Erkenntnissen auch hier Schmuck und Bargeld.

Dazu brachen Unbekannte einmal in ein Mehrparteienhaus in der Hohenzollernstraße in Beiertheim-Bulach ein. Dort entwendeten sie ein Fahrrad. Weitere Unbekannte verschafften sich durch Aufhebeln einer Hintertür Zutritt in eine Kirche in der Litzenhardtstraße. Auf der Suche nach Wertgegenständen öffneten die Diebe zwei Tresore und stahlen Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.