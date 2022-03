Unbekannte plündern während Einbruchsserie mehrere Karlsruher Keller

Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in mehrere Kellerräume in der Beiertheimer Allee in Karlsruhe eingebrochen. Nach Angaben der Polizei sind knapp 30 Kellerparzellen in drei Wohnhäusern betroffen.

Die Täter versuchten ihr Glück noch an zwei weiteren Gebäuden, gelangten jedoch jeweils nicht ins Haus. Wo sie erfolgreich waren, hebelten sie die Eingangstüren und Kellerabgangstüren der Häuser auf.

Auf diese Weise öffneten sie auch die Türen der einzelnen Kellerabteile und suchten dort nach Wertsachen. Sie erbeuteten unter anderem ein hochwertiges Fahrrad.

Zum Gesamtschaden kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.