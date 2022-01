Unbekannte Täter nehmen erneut Karlsruher Gartenlauben ins Visier

Die Einbrüche in Karlsruher Gartenlauben mehren sich: An diesem Wochenende gab es sechs weitere Einbrüche im Karlsruher Stadtgebiet zu verzeichnen.

Unbekannte hatten es am Wochenende erneut auf Gartenlauben im Karlsruher Stadtgebiet abgesehen. Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt sechs Gartenhütten auf dem Gelände des Kleingartenvereins in Daxlanden, in der Pfarrer-Blink-Straße und in der Hagsfelder Allee aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht.

Die Taten ereigneten sich zwischen Freitag, 15.30 und Samstag, 16 Uhr. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Bereits in der vergangenen Woche waren unbekannte Täter in einer Kleingartenanlage in Karlsruhe-Weiherfeld auf Beutezug gegangen.