Flucht nach Alarmauslösung

Unbekannte versuchen in Einfamilienhaus in der Siemensallee einzubrechen

Am Montagabend haben drei Unbekannte versucht in ein Haus in der Karlsruher Siemensallee einzubrechen. Als die Alarmanlage auslöste ergriffen die Täter die Flucht, ohne das Haus zu betreten. An der Terassentür richteten sie einen Schaden von 1.000 Euro an.