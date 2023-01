Unbekannte versuchen in mehrere Wohnungen in Karlsruhe einzubrechen

Die Polizei fahndet nach drei Einbrüchen in Karlsruhe nach den Tätern. Zwar brachen die Personen nur in eine der Wohnungen ein, doch richteten sie an allen Wohnungen Schäden an.

Bisher noch unbekannte Personen haben zwischen Montag und Dienstag versucht, in drei Wohnungen im Karlsruher Stadtgebiet einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, blieb es bei zwei der Wohnungen bei einem Versuch.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich unbekannte Täter am Dienstagmorgen gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Rüppurrer Hegaustraße. Die Einbrecher schlugen das Terrassenfenster ein, um ins Innere zu gelangen. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie die Wohnung und nahmen zahlreiche Schmuckstücke an sich. Über die genaue Höhe des entstandenen Schadens kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Des Weiteren verübten Unbekannte zwei Einbruchsversuche zwischen Montag- und Dienstagmorgen in der Jenaer Straße in Hagsfeld sowie in der Nuitstraße in Mühlburg. Die Einbrecher versuchten vergeblich, die Hauseingangstüren der beiden Mehrfamilienhäuser gewaltsam zu öffnen. Die Beamten können den Schaden an den Eingangstüren noch nicht abschließend benennen.