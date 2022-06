Unbekannte zünden mutmaßlich Transporter in Karlsruhe-Durlach an

Ein brennender Kleintransporter hat in der Nacht auf Freitag einen Polizeieinsatz in Karlsruhe-Durlach ausgelöst. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus.

Bislang Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag einen Kleintransporter in Durlach-Süd vermutlich in Brand gesetzt. Zuvor war das Fahrzeug auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins Durlach-Süd aufgebrochen worden, teilte die Polizei mit.

Im Fahrzeug waren ein Campingkocher sowie zwei Gasflaschen, die sich nicht mehr an ihrem ursprünglichen Platz befanden. Die Polizei traf gegen 2 Uhr ein, nachdem ein Zeuge eine schwarze Rauchwolke an der Kreuzung Rommelstraße / Lange Gass beobachtet hatte. Die Ermittlungen zu den unbekannten Täter dauern an.